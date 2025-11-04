Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de "Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği" çalıştayı başladı

        Kırşehir'de "Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği" çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de "Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği" çalıştayı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de "Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği" çalıştayı başladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Çocuğun Üstün Yararı" kavramının, onları ilgilendiren her türlü kararda, idari ve yargısal süreçte öncelikli olarak dikkate alınması gereken bir vicdan pusulası olduğunu belirtti.

        Fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimin en iyi şekilde sağlanarak, çocuğun yaşam ve eğitim hakkını, sağlıklı gelişimini, aile yaşamını ve korunma hakkını her şeyin üstünde tutulmasının amaçlandığını hatırlatan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Bir çocuğun korunması, desteklenmesi ve geleceğe hazırlanması, tek bir kurumun, tek bir meslek grubunun sorumluluğu değildir. Bizim temel hedefimiz, Kırşehir'de 'Çocuğun Üstün Yararı İlkesi'nin uygulamada somut ve ölçülebilir sonuçlar doğuran bir modele dönüşmesidir. Aldığımız her karar, attığımız her adım, çocuğun yararını en üst düzeye çıkarmalıdır. Bir çocuğun hayatında yapılan küçük de olsa olumlu bir dokunuş, gelecekte tüm topluma büyük bir refah olarak geri dönecektir. Çocuklarımız, bizim en büyük yatırımımız, en kıymetli mirasımızdır."

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de üniversitelerin, çocuk hakları bilincini yaygınlaştırmak ve dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkisinin artırılmasında asli görevi ve sorumluluğu bulunduğunu aktardı.

        ​​​​​​​Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serkan Sağlam da çalıştayın, çocuğun üstün yararı ve katılım hakkı, kurumlar arası eşgüdüm ve bilgi paylaşımı, erken müdahale ve önleyici hizmet anlayışı, hak temelli sosyal hizmet yaklaşımı ve aile temelli koruma sisteminin güçlendirilmesine yönelik yapıldığını ifade etti.

        Çalıştay, panel ve sunumlarla sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'in Boztepe ilçesinin tüm köylerinde akıllı su sayaçları yerleştiri...
        Kırşehir'in Boztepe ilçesinin tüm köylerinde akıllı su sayaçları yerleştiri...
        Kırşehir'de terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 51 öğrenci mezun oldu
        Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 51 öğrenci mezun oldu
        Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yaka...
        Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yaka...
        MHP Kırşehir İl Teşkilatı, basın mensuplarıyla buluştu
        MHP Kırşehir İl Teşkilatı, basın mensuplarıyla buluştu