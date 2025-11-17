Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:47
        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Adıyaman'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü Kurugöl köyü yol kavşağında durdurdu.

        Otobüsün bagajında yapılan aramada, valiz ve çuvallar içinde 230 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Ankara'ya faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu V.G. (35) gözaltına alındı.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

