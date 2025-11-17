Kırşehir'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Otobüsün bagajında yapılan aramada, valiz ve çuvallar içinde 230 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

