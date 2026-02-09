Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:23 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde, şüphe üzerine durdurulan 3 otomobil ile polis ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları şüphelilerin ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

        Ekipler yaptıkları aramalarda 57,5 gram çeşitli uyuşturucu maddeleri ve 42 sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 11 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 'Ramazan Sepeti' denetimleri başlatıldı
        Kırşehir'de 'Ramazan Sepeti' denetimleri başlatıldı
        Kırşehir'de nüfus 242 bin 777 oldu
        Kırşehir'de nüfus 242 bin 777 oldu
        Kırşehir'de dağcılar Ağrı'da bulunan Bubi Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleş...
        Kırşehir'de dağcılar Ağrı'da bulunan Bubi Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleş...
        Kırşehir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama
        Kırşehir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama
        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı