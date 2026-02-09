Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de dağcılar Ağrı'da bulunan Bubi Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi

        Kırşehir'de dağcılar, Ağrı il sınırında yer alan Bubi Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:24
        Kırşehir'de dağcılar Ağrı'da bulunan Bubi Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi
        Kırşehir'de dağcılar, Ağrı il sınırında yer alan Bubi Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 dağcıdan oluşan ekip, ilk olarak Bubi Dağı eteklerinde çadır kurdu.

        Geceyi burada geçiren ve sabahın ilk saatlerinde zorlu yürüyüşe geçen ekip, kar, rüzgar ve tipiye rağmen 4 saatlik tırmanışın ardından 2 bin 450 metre yükseklikteki dağın zirvesine ulaştı.

        Zirvede Türk bayrağı açan ekip, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kar yağışının artması nedeniyle zirvede bir süre dinlenen dağcılar, daha sonra farklı bir rotadan inerek programı tamamladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

