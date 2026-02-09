Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:33
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Akreditasyon Şöleni" programında konuşan Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, üniversitesinin kalite süreçlerinde geldiği noktayı anlattı.

        Üniversitenin kalitedeki başarısının uluslararası derecelendirme kuruluşlarında da yer aldığını belirten Şimşek, bu durumun üniversitenin eğitimi başta olmak üzere tüm branşları olumlu etkilediğini söyledi.

        Akreditasyonun bir kurumun iddiası değil kanıtı olduğunu vurgulayan Şimşek, akredite olan programların dışındakilerin de en kısa zamanda akredite olmalarını temenni etti.

        Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsa Vural ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, özellikle meslek yüksekokullarının akreditasyon belgeleri almalarının önemini anlattı.

        Vural, akreditasyon belgesi alan programları tebrik etti.

        Programda, fakülte ve meslek yüksekokullarının 12 bölümüne akreditasyon belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

