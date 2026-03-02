Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Koyuncu, kentteki faaliyetlerini anlattı

        Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Koyuncu, kentteki faaliyetlerini anlattı

        Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Koyuncu, Yeşilay Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Kırşehir'de sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade etti.

        Yeşilay'ın "bağımsız bir gelecek" mottosuyla özellikle çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik eğitim, rehberlik ve farkındalık çalışmaları yürüttüğünü anlatan Koyuncu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi aracılığıyla ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığını belirtti.

        Kırşehir'de Yeşilay Şubesi olarak okullarda gerçekleştirilen seminerler, kamu kurumlarıyla yapılan işbirlikleri, gençlik kampları, spor ve kültür etkinlikleri ile kentte sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduklarını vurgulayan Koyuncu, bünyelerinde faaliyet gösteren Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu ile de çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiklerini aktardı.


        Kırşehir'de gençlerin bilinçli düşünmeleri için kitap tahlili programları, sağlıklı yaşam ve hareketli hayat teşvik için bisiklet etkinlikleri yaptıklarını belirten Koyuncu, şunları kaydetti:


        "Stratejik düşünme ve zihinsel gelişim için oyunlar, sporla iç içe yaşam tarzı için müsabakalar, atölyelerde müzik dinletileri gerçekleştiriyoruz. Sempozyum, seminer, paneller icra ediyoruz. Kırşehir'de okullarda Yeşilay kulüpleri ile öğrencilerde erken yaşta bağımlılık bilinci oluşturuyoruz. Dolayısıyla bağımlılıklarla mücadele, bireylerin, ailelerin, eğitim kurumlarının ve kamu kuruluşlarının ortak çabasını gerektiren çok yönlü bir süreç. O nedenle sağlıklı, güçlü ve bağımlılıklardan uzak, bilinçli toplumun inşası için birlikte hareket etmeyi temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

