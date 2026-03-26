Kırşehir'de motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil yakaladı
Kırşehir'de yol uygulamasında motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi.
Kırşehir'de yol uygulamasında motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kent merkezi yakınlarında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde durdurulan O.C'nin kullandığı otomobilin yapılan sorgulamasında, şasi numarasının değiştirildiği, motor numarasının ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, otomobil yediemin otoparkına çekildi.
