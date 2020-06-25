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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi Yerli ve milli Özbağ Gazozu, Umut Şirketler gurubu ile dünyaya açılacak

İHA

– Çocukluk dönemlerinin hayalini yıllar sonra aldığı gazoz firması ile gerçekleştirdi.

Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi Yerli ve milli Özbağ Gazozu, Umut Şirketler gurubu ile dünyaya açılacak

– Çocukluk dönemlerinin hayalini yıllar sonra aldığı gazoz firması ile gerçekleştirdi.
Kırşehir'de, çocukluk dönemlerinin hayali olan Özbağ Gazozu firmasını satın alan Umut Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Şerefattin Uğurlu, Özbağ Gazozu’nun, yurt dışında ve yurt içinde bir çok bölgeye bayiliğinin verileceğini duyurdu.
Çocukluk dönemlerinde Özbağ Gazozunu çok sevdiğini ve bir gün gazoz firması kurmak istediğini anlatan Şerafettin Uğurlu, kentin yerli ve milli markası olan Özbağ Gazozu’nun pazardaki iddiasını büyüteceklerini söyledi.
Uğurlu, açıklamasında; “Özbağ Gazozu 30 yıllık bir firma. Bende çocukluk dönemlerimde içtiğim bu gazozun hayranıydım. Bir gün gazoz firması alarak yerli üretimde istihdam sağlamak istemiştim. Kırşehir Halkı’nın çok beğendiği, özlediği güzel bir marka ve ürün. Özbağ Gazozu Fabrikası’nın satıldığını duyduk. Bizim bu işle bir işimiz yok ama yabancı firmalar almaya gelmişler. Yerli ve milli fabrikamızı, ürünümüzü neden yabancılara verelim? Neden yabancılar güzel, lezzetli ürünümüzü alsın? Onun için böyle bir hamle yaptık”dedi.

Gazoz adının yerli ve milli kalması hedeflendi

Özbağ Gazozunu aldıktan sonra temel hedefinin yerli ve milli kalabilmek olduğunu anlatan Uğurlu, “Bizleri arayarak yurt dışından Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika; yurt içinden Konya, Antalya’dan bayilik istediler. Kırşehir’den Mucur, Boztepe, Akpınar, Kaman bayiliklerini verdik. Görüşmeleri yaptık, sözleşmelerini yapacağız. Bizim parayla ilgili bir işimiz yok. Amacımız para kazanmak değil, yerli ve milli ürünümüzün ilimizde kalması için ve istihdam sağlamak için aldık. İlk aldığımızda 23 kişi çalışıyordu. Şu anda 15 kişi fabrikada çalışıyor. Üretime başladık. Dağıtımlarımız devam ediyor. Allah izin verirse Özbağ Gazozu’nu büyütmek istiyoruz. Organize sanayi bölgesinde yer bakıyoruz. Bizim yapacağımız sistemle hazır olan fabrika yeterli olmayacak. Günlük 56 palet üretim yapıyoruz”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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