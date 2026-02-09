Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 09.02.2026 - 21:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:10
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine Ö.A'nın otomobilini durduran ve iş yerinde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 63 tabanca fişeğinin yanı sıra 11 parça halinde toplam 119,91 gram esrar, 113 gram toz esrar ve 7,62 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırşehir'in huzurunu bozmaya çalışan, geleceği zehirlemeye yeltenenlere karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

        Operasyonda emeği geçenleri tebrik eden Demiryürek, "Zehir tacirlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Şehrimizi daha güvenli hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.






