        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:06
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin yaptığı analiz çalışmalarıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda S.A, K.B, S.Ö. ile F.K. gözaltına alındı.


        Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

