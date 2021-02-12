Anadolu Eğitim Sendikası, lösemili çocuklar için ‘Oyuncak’ kampanyasına destek istedi

– Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Temsilciliği, lösemi tedavisi gören çocuklar için başlatılan oyuncak kampanyasına destek istedi.

Sendika temsilciliğinden yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören bir öğretmenin çocuğu için atkı ve bere kampanyası başlatıldığı kampanyanın ilgi görmesi sonrasında da çocukları bahar mevsimi ile mutlu edecek oyuncaklara kavuşturmak istendiği belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte oyuncakların sahiplerine ulaşacağının belirtildiği açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gazi Hastanesi Onkoloji Servisin de tedavi gören çocuklara hediye edilmek üzere “Bir Oyuncak, Bir Kalp” oyuncak toplama kampanyası başlatmış bulunuyoruz.

Sizler de sosyal sorumluluk projemize hem kurumsal hem de bireysel destek olarak, bizler aracılığı ile minik yüreklere oyuncak hediye edebilirsiniz.”denildi.

Oyuncak kampanyasına bireysel olarak katılmak isteyenler ise sendikanın Kırşehir temsilciliği ve sosyal medya hesapları aracılığı ile sorumlularla iletişime geçebiliyor.

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