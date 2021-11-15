Özvar: "Üniversiteler bilgi birikimine katkı sağlıyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin bilgi birikimine katkı sağladığını söyledi.

Kırşehir'de düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısına katılmak üzere Kırşehir'e gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile görüştü. Daha sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Özvar, üniversite birliklerinin gelecekte Türk yükseköğretim hayatına önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. Üniversitelerin bilgi birikimine önemli katkılar sağladığını aktaran Özvar, "Üniversitelerimiz bilgi birikimi, tecrübe, araştırma kapasitesi ve yetişmiş bilim insanı gücüyle daha esnek ve sürdürülebilir kurumların inşasına, hükümet, iş dünyası ve sivil toplumla birlikte destek verecek şekilde kendini uyarlamak zorundadır" dedi.

Toplantıda konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da jeotermal ve tarım alanında uyguladıkları projeleri anlattı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise, bu bölgedeki 12 üniversitenin katılımıyla Anadolu Üniversiteler Birliğinin oluşturulmasının, tecrübelerin paylaşılması anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.