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Kırşehir'de öldürülen Hasan son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Kırşehir'de öldürülen Hasan son yolculuğuna uğurlandı


Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, sevgilisi Şeyma Demir (18) ile birlikte öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atılan, cesedi 77 gün sonra bulunan Hasan Aydoğan'ın (21) cenazesi, kız arkadaşı Demir'in mezarlığına getirilip dua edildikten sonra Dedeli köyünde toprağa verildi.
Olay, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, çapraz sorguda cinayetleri itiraf etti. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
CANSIZ BEDENİ ÇOBAN BULDU
İki şüphelinin 'Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık' itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir, olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Sudan çıkarılan Aydoğan, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydoğan´ın cenazesi ailesine teslim edildi.
HASAN´IN CENAZESİ SEVGİLİSİ ŞEYMA´NIN MEZARLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ
Kırşehir´e gelen cenaze aracı ilk olarak öldürüldükten 3 gün sonra Kızılırmak´ta cesedi bulunan ve Akçağıl Köyü'nde defnedilen Şeyma Demir'in mezarına geldi. Mezarlıkta dua edilmesinin ardından Hasan´ın cenazesi Dedeli Köyü mezarlığına götürüldü. Köy camisinde kılınan cenaze namazına, Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, Hasan Aydoğan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hasan Aydoğan'ın annesi Döne Aydoğan, oğlunun tabutuna sarılarak "Ciğerimi yaktın Hasan'ım. Beni yavrumdan ayırdılar" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Aydoğan´ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-06-11 20:13:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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