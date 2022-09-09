Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Son günlerin en çok araştırılan konusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tarafından verilen kırtasiye yardımı oldu. Konu hakkında merak edilen, "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvuru yapabilir? 2022 kırtasiye yardımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.