Kış gelmeden önce hangi gıdaları hazırlamalıyız?
Yazı bitirdiğimiz sonbaharın başlangıcı olan Eylül ayının bu zamanlarında, kış için hazırlık telaşı başlar. Gündelik hayatın yoğunluğundan, kışa uygun gıdaları hazırlamak için vakit ayıramayanlar ve şehir hayatının yoğun ve tempolu yaşantısından fırsat bulmaya çalışan aileler için hızlı ve pratik çözümler hazırladık. İşte detaylar...
Sonbaharın gelişi, kışın habercisidir. Aynı zamanda kış için gerekli hazırlıkların başlaması için bir başlangıç olarak bilinir. Henüz başlamadıysanız ve neler hazırlamanız gerektiği konusunda fikriniz yoksa, sizin için hazırladığımız habere bakarak fikir edinebilirsiniz. Detaylar haberimizde...
EVİNİZDE KOLAYCA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ TARİFLER
Kış için ne gibi hazırlıklar yapabilirim diye düşünenler için işinizi kolaylaştıracak bazı yöntemler:
1. Domates Salçası
Hemen hemen her yemeğin içerisinde kullanılan domates salçasını, bu kez evde kendi ellerimizle yapıyoruz. Kilo kilo alınan domatesleri pişirip tuz ve zeytinyağı ile birleştirdikten sonra kavanozlara koyuyoruz ve salçamız hazır.
2. Domates Konservesi
Daha önce bahsettiğimiz gibi kışlık hazırlıkları dendiğinde en önemli rolü domates oynuyor. Menemenden zeytinyağlılara, çorbadan farklı sos tariflerine kadar her yemeğin içerisinde kullanılan domatesi, püre haline getirerek konservelere koyabilirsiniz.
3. Mantar Konservesi
Mantarlı yemeklere doyamayanlar için de bir önerimiz var. Yıkayıp ayıkladığınız mantarları limonlu suda haşladıktan sonra geriye sadece kavanozlara doldurmak kalıyor.
4. Kurutulmuş Maydanoz ve Dereotu
Kış dönemi boyunca turşu ve konserve yapmakla kalmayın. Yemeklere çok yakışan bir baharat hazırlamak için ihtiyacınız olanlar maydanoz ve dereotu. Güneşte kurutulan maydanoz ve dereotunu ufalayarak baharat haline getirebilirsiniz.
5. Vişne Reçeli
Kahvaltı sofralarını güzelleştirecek bir tarifimiz var. Sağlık açısından birçok faydası olan vişneleri tarçınlı suda pişirdikten sonra, kavanozlara doldurun. Serin bir yerde kış boyunca muhafaza edebilir, dilediğiniz zaman afiyetle tüketebilirsiniz.
6. Erişte
Makarnanın en sevilen çeşitleri arasında yer alan erişte, kurutulmuş hamurdan yapılır. Hamurlar ince ve küçük parçalar halinde dilimlenir, kavanozlara konularak serin bir yerde kış boyunca muhafaza edilir.
7. Salatalık Turşusu
Sulu, etli ve sebzeli yemeklerin en lezzetli eşlikçisini sizlere takdim ediyoruz. Turşu denildiğinde ilk akla gelen çeşit olan salatalık turşusunu, kavanozlara doldurarak kış için saklayabilir, yemeklerin yanında özenle sunabilirsiniz.
8. Kıl Biber Turşusu
Turşu demişken biber turşusuna yer vermemek olmaz. Mevsimin taze ve acı biberlerini topladıysanız, sırada turşu hazırlamak var. Kıl biber turşusu yapımında acı biber ve Çanakkale domatesi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
9. Dut Pekmezi
Demir bakımından zengin olan dut, kansızlığın tedavisinde en çok önerilen besinlerden biridir. Genellikle kahvaltı sofralarında ve tatlıların içerisinde kullanılan dut pekmezi kendi başına bir vitamin deposudur.
10 Tarhana
Kışlık hazırlıklarının başında gelen yemeklerden biri de tarhanadır. Domates, biber ve yoğurt ile hazırlanan tarhanalar, toz haline getirilir ve bez torbalarda saklanır. Hazırlanan toz tarhanadan, tüm kış boyunca yiyebileceğiniz nefis tarhana çorbası yapabilirsiniz.