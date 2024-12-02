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        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği takılmazsa ne olur, 2024-2025 cezası ne kadar?

        Kış lastiği uygulaması başladı! Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

        Kış mevsiminin başlamasıyla kış lastiği uygulaması da zorunlu hale geldi. 1 Aralık itibarıyla ticari araçlarda takılması gereken kış lastiği düzenlemesine uymayan sürücülere ceza kesilecek. Ceza miktarı 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte, detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:46
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        1 Aralık itibarıyla kış lastiği zorunluluğu başladı. Yağışlı ve sağanak havalarda güvenli yolculuğu sağlamak amacıyla ticari araçlara zorunlu tutulan lastik uygulamasına uymayan sürücülere ceza kesilecek. Ceza tutarı, 2025 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda zamlı bir şekilde artacak. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte, detaylar....

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI!

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp, 4 ay devam edeceğini belirterek, "Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

        Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek ve 5 bin 856 TL'ye çıkacak.

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