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        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor 2025? Kış lastikleri ne zaman çıkarılabilir, hangi araçlar kış lastiği zorunlu?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 Kış lastiği uygulaması bitiş tarihi

        Her yıl 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması bu sene için bitiyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu tutulan uygulamanın bitiş tarihi ile Ramazan Bayramı aynı günlere denk geliyor. Lastikçiler, sürücülerin yoğunluk yaşamaması için işi son güne bırakmamalarını ve kıştan çıkan arabaların kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki, 2025 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:00
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        Kış mevsiminde güvenli yolculuk yapmak amacıyla takılan kış lastiği uygulaması sona eriyor. Bu sene, uygulamanın sona ermesi ile Ramazan Bayramı aynı günlere denk geliyor bu nedenle lastikçiler sürücülere uyararak "Son güne bırakmayın!" çağrısında bulundu. Peki, 2025 kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

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        KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

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        Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

        Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025 yılı için 4 bin 69 TL'den, 5 bin 856 TL'ye yükseldi.

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