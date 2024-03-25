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        Haberler Gündem Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunlu mu, cezası var mı, kış lastiği cezası ne kadar?

        Araç sahipleri o tarihi bekliyor! Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

        Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulamasında sona geliniyor. Lastik takmayan sürücülere 4 bin 69 TL para cezası kesiliyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:13
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu bitmek üzere. İşte, araç sahiplerinin beklediği o tarih...

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

        Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

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        YAZ MEVSİMİNDE KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZARARLI

        Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

        Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

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        Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

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