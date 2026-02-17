Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kış turizm merkezi Erciyes, karavan tutkunu kayakseverlerin yeni rotası oldu

        Karavan tutkunu kayakseverlerin yeni rotası Erciyes oldu

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, kayak yapmak isteyen karavan tutkunlarını da misafir ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 17.02.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karavan tutkunu kayakseverlerin yeni rotası Erciyes oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Erciyes Dağı, kış turizmi yapmak isteyen karavan tutkunlarının yeni rotası haline geldi.

        Erciyes, 5 yıldızlı otelleri ve lüks konaklama tesislerinin yanı sıra mutfak, sıcak su, çamaşır ve kurutma makinesi gibi imkanları bulunan korunaklı özel kamp alanında da karavancıları misafir ediyor.

        Doğayla baş başa vakit geçirip, konakladıkları bölgelerin güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin tercih ettiği karavan alanı, kayak yapmak isteyen ziyaretçilerin Erciyes'teki yeni konaklama seçeneği oldu.

        26 KARAVANLIK ALAN OLUŞTURULDU

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'te kayak yapmak isteyenler için her türlü imkan olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Karavan tutkunları için özel alan oluşturduklarını vurgulayan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Otellerimiz çok şükür dolup taşıyor. Gelen misafirlerimizle hem dağ otellerimiz hem şehir otellerimiz doluyor. Bunun yanı sıra tabii ki biraz daha özgür ruhlu misafirlerimiz nasıl yazın karavan kamplarında gidip yaz tatili yapıyorlarsa aynı şekilde kış tatilini de yine karavanda geçirmek isteyebiliyor. Bunlarla alakalı yazın başlattığımız bir çalışma vardı. Gelen talepler üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyemiz de çok hızlı bir aksiyon aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, hemen buradaki sorunu çözmek için böyle bir talimat verdi ve bu karavan alanını Erciyesimize kazandırdı.

        Dolayısıyla hızlı da bir ilgi gördü. Kış mevsiminde karavanlarıyla gelip orada konaklayan misafirlerimiz sabah kayağa çıkıyor ve gün boyu pistlerde kayak keyfi yapıyor. Daha sonra yine karavanlarına dönüyorlar. Burada 26 karavanlık alanımız var. Girişinde güvenliğimiz mevcut. Konforlu, herhangi bir sorun yaşamadan karavancı misafirlerimizin konaklayabileceği bir yer. İçerisinde, ortak kullanabilecekleri mutfak, çamaşır ve kurutma makinesi ile buzdolabının bulunduğu alanlar var. Yine elektrik, su ve bütün kanalizasyon bağlantıları yapılmış vaziyette. Yani karavancıların rahat ve keyifli konaklayabilecekleri bir alan oluşturuldu."

        REKLAM

        Akşehirlioğlu, büyük ilgi gören karavan kamp alanının bu yıl hizmete girdiğini, günlük konaklama fiyatının ise 250 lira olduğunu sözlerine ekledi.

        Karavanıyla konaklayan Oğuz Şanal da ilk kez 55 yıl önce Erciyes'e geldiğini ve o günden bugüne tesislerin çok gelişmiş olduğunu ifade etti.

        Yaklaşık 8 yıldır karavana merak duyduğunu anlatan Şanal, şöyle konuştu:

        "Çamaşırhanesi, bulaşıkhanesi, mutfağı, sıcak suyu tertemiz, pırıl pırıl. 24 saat karlanma ve buzlanmaya karşı çalışmalar var. Çöp alanları mevcut. Çamaşırhanesi bizim için olmazsa olmazdı. Gerçekten çok büyük bir kolaylık olmuş. Ben burada olmaktan çok memnunum. Genelde saat 10.00-10.30'a doğru kayak yapmak için çıkıyorum. Tercihimi o noktada yapıyorum. Pistler son derece bakımlı. Arkadaşlar özveriyle çalışıyor. Ben bu kadar müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığı bir yeri Türkiye'de az gördüm. Güvenlik önlemleri oldukça iyi. Bundan sonra her zaman tercihimiz burası olacak."

        Ümit Bozkurt ise Erciyes'i görmek ve kayak yapmak için İstanbul'dan geldiğini dile getirdi.

        Her sene gelmeye çalıştıklarını anlatan Bozkurt, "Bu karavan parkının yapılması güzel oldu çünkü otopark alanındaydık. Böyle ayrı bir yer olması çok daha güzel. Hem güvenlik hem sakinlik ve kafa dinleme açısından iyi oldu. Sporunu yap, gel, dinlen. Çok güzel olmuş burası. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Çin'in en çok izlenen televizyon programı CCTV Bahar Festivali Galası'nda (Spring Festival Gala), Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab gibi dört yükselen insansı robot girişimi, nefes kesen performanslarla sahneyi domine etti. Kung fu yapan, akrobatik hareketler sergileyen, kılıç ve sopa sal...
        #ERCİYES
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!