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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs 2021 kısa çalışma ödeneği hangi gün ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Sorusu ödenekten yararlanan iş verenler tarafından merak konusu oldu. Bakan Vedat Bilgin, Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs 2021 kısa çalışma ödeneği hangi gün ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Vedat Bilgin Haziran ayında gerçekleşecek ödeneğin ödeme tarihini duyurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarınaca yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

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