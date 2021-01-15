Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım 2020'de 2019 sonuna kıyasla yüzde 9,5 artarak 134,6 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2019 sonuna kıyasla yüzde 9,5 artarak 134,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 azalışla 55,5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 düşüşle 57,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 6,1 artarak 8,1 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,6 azalarak 20,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,3 düşüşle 12,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8,8 artışla 14,8 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 sonuna göre yüzde 3,5 artışla 52,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 sonuna göre yüzde 1,8 azalarak 24,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,8 düşüşle 88,7 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 28,4 yükselerek 57,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,6 azalarak 76,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları Kasım 2020'de 511 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 78 milyon dolar oldu.

DOLAR BORÇLARI İLK SIRADA

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43,8'i dolar, yüzde 28,3'ü Euro , yüzde 12,4'ü TL ve yüzde 15,5'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 184,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,6, Merkez Bankası’nın yüzde 11,6, özel sektörün ise yüzde 65,8 paya sahip olduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda karışık seyir
PARAKüresel piyasalarda karışık seyir
Fed'den kritik enflasyon açıklaması - Haberler
PARAFed'den kritik enflasyon açıklaması
Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 564 milyon dolar oldu
PARAMerkez'in toplam rezervleri açıklandı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 545 milyar liraya geriledi
PARATüketici kredileri azaldı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 36 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 36 milyar lira
Fitch'in 2021'de büyüme beklentisi yüzde 3.5
PARAFitch'ten Türkiye değerlendirmesi
Son dakika haberi: Bitcoin yüzde 10 yükseldi
PARABitcoin'de toparlanma sürüyor
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
PARAÖzel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak teşvik paketine odaklandı
PARAPiyasalarda gözler ABD teşvik paketinde