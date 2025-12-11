Habertürk
        Kişi başına düşen ortalama fon portföy büyüklüğü 1 milyon 312 bin TL yatırımcı yaşı 45-49

        Kişi başına düşen ortalama fon portföy büyüklüğü 1 milyon 312 bin TL yatırımcı yaşı 45-49  

        Fon piyasasında güçlü sermaye yapısı ve profesyonel kadrosu ile öne çıkan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., "Türkiye'nin Fon Haritasını" paylaştı. Eylül 2025 verilerine göre; Türkiye genelinde toplam fon büyüklüğü 7,4 trilyon TL'yi bulurken, fon sahibi kişi sayısı 5 milyon 670 bine, kişi başına düşen ortalama fon büyüklüğü ise 1 milyon 312 bin TL'ye ulaştı. Türkiye'nin finans merkezi İstanbul ise 2,1 milyon TL'lik ortalama portföy büyüklüğü ile en zengin şehir olarak öne çıktı.

        Giriş: 11.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:03
        Türkiye fon piyasaları her geçen gün büyürken, sektörde güçlü sermayesi ve profesyonel kadrosu ile öne çıkan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.; piyasanın dinamiklerini gösteren özel bir çalışmaya imza atarak Türkiye’nin Fon Haritası”nı çıkardı. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Ayşe Seher Aydın’ın katılımı ile 10 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşılan Türkiye’nin Fon Haritası, fon piyasasına ışık tutarken, yatırımcı davranışlarını da ortaya koydu. Eylül 2025 verilerine göre; Türkiye genelinde toplam fon büyüklüğü 7 trilyon 440 milyar TL’yi bulurken, fon sahibi kişi sayısı 5 milyon 670 bin, kişi başına düşen ortalama fon büyüklüğü ise 1 milyon 312 bin TL’ye ulaştı.

        “92 MİLYAR TL İLE 20. SIRAYA YÜKSELDİK”

        Toplantıda yaptığı konuşmada Pusula Porftöy olarak “Fon Okuryazarlığı” Projesi ile her zaman yatırımcıların yanında yer aldıklarına işaret eden Dr. Ayşe Seher Aydın, fon piyasasının büyüklüğü ve yatırımcı davranışları üzerine yürüttükleri düzenli analizlerin, Türkiye’nin Fon Haritası’nı hazırlama fikrinin temelini oluşturduğunu söyledi. Bu çalışmanın sektör için önemli bir referans oluşturacağına inandıklarını ifade eden Aydın, “2023 yılının son aylarında güçlü sermaye yapımız ile sektöre ilk adımımızı attık. 2024 yılı doğum ve ilk adımlarımızı gerçekleştirdiğimiz, 2025 ise güçlü bir performans sergileyerek büyüdüğümüz bir dönem oldu. 2025’e girerken 6,5 milyar TL’lik fon büyüklüğümüzle toplam 64 portföy yönetim şirketi arasında 38. sırada yer alıyorduk. Ekim ayı itibarıyla ise 92 milyar TL’lik fon büyüklüğümüzle 20. sıraya yükseldik. Bankalar hariç sıralamada ise 8. sıradayız. Fon piyasalarında emin adımlarla ilerlerken, yatırımcılarımıza ve sektörümüze katkıda bulunmayı da kendimize görev kabul ediyoruz. Bugüne kadar Fon Okuryazarlığı Projemiz kapsamında hazırladığımız dijital içerikler ile yatırımcılarımıza destek olduk. Şimdi de Türkiye’nin Fon Haritası ile piyasayı daha iyi anlamaya yardımcı olacak içgörüleri herkesle paylaşarak, Fon Okuryazarlığını desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.

        EN ÇOK TERCİH EDİLEN PARA PİYASASI FONLARI

        Pusula Portföy’ün MKK Mevitas (Merkezi Kayıt Kuruluşu Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama ve Analiz Sistemi) Eylül 2025 verilerine göre oluşturduğu Türkiye Fon Haritası’na Türkiye’de en çok tercih edilen fon türü, 3 milyon 219 bin yatırımcıyla “Para Piyasası Fonları” oldu. Bu fonları; 1 milyon 106 bin kişi ile Borçlanma Araçları Fonları, 673 bin 995 kişi ile de Katılım Şemsiye fonları izledi.

        Portföy büyüklüğü bakımından ise “Serbest Şemsiye Fonları” açık ara öne çıkarak 4 trilyon 331 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaştı. Para Piyasası Fonları ise 1 trilyon 164 milyar TL’lik büyüklük ile ikinci sıraya yerleşti.

        Bu arada Türkiye’nin finans başkenti İstanbul, hem en fazla yatırımcıya sahip şehir hem de ortalama portföy büyüklüğünde ilk sırada yer aldı. 1 milyon 962 bin fon yatırımcısının bulunduğu İstanbul’da yatırımcıların ortalama fon büyüklüğü 2 milyon 148 bin TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde fon tercihlerinde Para Piyasası Fonları ilk sırada yer alırken İstanbul’daki yatırımcıların Hisse Senedi Şemsiye Fonlara, Ankara ve İzmir’deki yatırımcıların da Borçlanma Araçları Fonları’na olan ilgisi dikkat çekti.

        ALTIN FONLARINDA ERKEKLER ÖNDE

        Demografik dağılımlar ise fon piyasasının geniş bir kitleye ulaştığını gösterdi. Fon yatırımcılarının ortalama yaşı 45–49 aralığında olurken; 0-39 yaş aralığının daha çok Hisse Senedi Şemsiye Fonlara, 36-69 yaş aralığının ise genellikle Para Piyasası Fonlarını tercih ettiği gözlendi.

        Bu arada kadınlar Para Piyasası Fonları hariç tutulduğunda yatırımcı sayılarına göre en çok Para Şemsiyesi Fonları’na yatırım yaptı. İkinci sırada ise Borçlanma Araçları Şemsiye Fonları geldi. Erkekler de yatırımcı sayılarına göre en çok Para Piyasası Şemsiye Fonlarını ikinci olarak ise Borçlanma Araçları Şemsiye Fonlarını tercih etti. Türkiye Fon Haritası’nda dikkat çeken bir diğer veri ise “Kıymetli Madenler Şemsiye Fonları”na erkeklerin ilgisiydi. Söz konusu fonlara yatırım yapanların yüzde 61’ini erkekler, yüzde 39’unu ise kadınlar oluşturdu.

