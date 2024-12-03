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        Kışın gidilebilecek sıcak ülkeler hangileridir?

        Kış geldi, havalar hissedilir şekilde düşmeye başladı. Bu kış günlerinde evde durmak istemeyenler için ise, kışın yazı yaşayabileceğiniz ülkeleri sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:30
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        1

        Kışın soğuk havalardan kaçmak ve sıcak bir tatilin keyfini çıkarmak için dünyanın birçok tropikal ve ılıman bölgesine gidebilirsiniz. Güneşin eksik olmadığı bu bölgeler; plajları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle kış aylarında da ziyaret edebileceğiniz ve güzel vakitler geçirebileceğiniz yerlerdir.

        2

        DUBAİ

        Lüksün ve ihtişamın merkezi olan Dubai’de deniz kenarı otelleri sayesinde yaz keyfi yaşamak da mümkün. Ünlü markalardan alışveriş yapabilir ve çöl safarisine çıkma imkanı sunar. Kışın güneşli oluşuyla ve vize sorunu bulunmamasıyla Dubai sizler için iyi bir seçim olabilir. Ayrıca direkt uçuşlar ve yaklaşık 4 saatlik mesafe bulunmasıyla ulaşım sorunuda bulunmaz.

        3

        BALİ

        Endonezya'da bulunan Bali, tropikal iklime sahip bir adadır. Kış aylarında ortalama sıcaklık 26°C -30°C civarındadır. Adadaki birçok tatil köyü ve bungalov, huzurlu bir tatil geçirmenizi sağlayabilir. Ülkenin geleneksel sanat köyleri ise kültürel bir gezi yapmanıza olanak sağlayabilir. Seminyak ve Kuta, popüler plajları ve canlı gece hayatı ile öne çıkar. Nusa Dua'daki plajlar ise lüks tatil köylerine sahiptir. Bali’nin iç bölgelerinde Batur Dağı'nda gün doğumu yürüyüşlerine katılabilirsiniz. Böylece günün erken saatlerinde etkileyici manzaraları görebililmeniz mümkün olacaktır.

        4

        KÜBA

        Küba, Karayipler’deki bir ada ülkesidir. Kış aylarında sıcaklık 24°C -29°C arasında değiştiği için kış tatili için tercih edebileceğiniz ülkelerden biridir. Havana, tarihi koloniyel binaları ve canlı kültürel yaşamıyla popülerdir. Ayrıca Varadero Plajı, beyaz kumları ve turkuaz denizi ile su sporları yapabileceğiniz ve güneşlenebileceğiniz bir noktadır.

        5

        GÜNEY AFRİKA

        Güney Afrika, vahşi hayatı, ulusal parkları ve güzel plajlarıyla ünlüdür. Kışın bile sıcak kalan bu bölge safari turları, şarap bölgeleri gezileri ve kültürel keşifler için tercih ebebilirsiniz.

        6

        TAYLAND

        Güneydoğu Asya'da yer alan Tayland, tropikal iklimi ile öne çıkar. Özellikle Bangkok ve Phuket gibi bölgelerde kış aylarındaki sıcaklık 25°C -30°C arasında değişir. Ülke; güzel plajları, hareketli şehir yaşamı ve zengin kültürüyle ünlüdür. Kış aylarında Tayland'a yapacağınız seyahat, sıcak hava ve güneşin tadını çıkarmanıza yardımcı olabilir. Kültürel etkinliklere katılma fırsatı anlamına gelir. Ülkede kışın yapılacak aktiviteler arasında plaj tatilleri, su sporları, tarihi tapınakları ziyaret bunlardan bazılarıdır.

        7

        SRİ LANKA

        Güney Asya'da bulunan Sri Lanka’nın kış aylarındaki sıcaklığı 26°C -32°C arasındadır. Sri Lanka’nın tarihi ve kültürel mirasıyla tatil deneyimini zenginleştirmen mümkündür. Ülkenin doğu kıyısındaki Trincomalee, beyaz kumlu plajları ve sıcak deniziyle öne çıkar. Nilaveli Plajı ise dalış gibi su sporları yapman için uygun noktalardan biridir. Ayrıca Sigiriya Kayası, eski bir kraliyet kalesine ve bu kaleden görebileceğin etkileyici manzaralara sahiptir.

        8

        AVUSTRALYA

        Avustralya'nın güney yarımkürede olması nedeniyle kış aylarında yaz mevsimi yaşanır. Bu, kışın sıcak bir tatil yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Altın renkli plajlar, büyük set resifleri ve şehir hayatının canlılığı, Avustralya'nın kışın bile sıcak kalan destinasyonlardan biri olmasını sağlar.

        9

        MEKSİKA

        Meksika, Kuzey Amerika'da yer alan bir ülke ve kış aylarında ortalama sıcaklık 24°C -29°C arasındadır. Özellikle Cancun ve Riviera Maya gibi bölgelerde tropikal iklim yoğun olarak görülür. Meksika; plajları, tarihi kalıntıları ve zengin kültürel mirası ile tanınır. Tatil sırasında Cancun ve Riviera Maya'nın lüks tatil köylerinde konaklama imkanlarından yararlanılabilir. Ayrıca kışın gidilecek sıcak ülkelerden biri olan Meksika'nın canlı festivallerine katılabilir ve pazarları gezebilirsiniz.

        10

        MAURİTİUS

        Mauritius, Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesidir ve 22°C -28°C arasında değişen kış sıcaklıkları ile tatilcilerin tercih ettiği bölgeler arasındadır. Le Morne Plajı, su sporları için ideal bir noktadır. Ayrıca Chamarel bölgesindeki yedi renkli topraklar daha önce görmediğiniz manzaralarıyla ilginizi çekebilir. Black River Gorges Milli Parkı ise yürüyüş parkurlarıyla gezinti yapmanıza olanak sağlar.

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