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HaberlerSağlıkKISIR EDİYOR! Son dakika: Mutfakta folyo tehlikesi - Haberler
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Mutfaktaki alüminyum tehlikesine dikkat! Kısırlığa bile yol açıyor

Alüminyum folyo ve pişirme kağıtları son zamanlarda mutfakta sıkça kullanılmaya başlandı. Hemen her gün alüminyum folyo ile pişirilen bir gıdayı tüketen kişinin vücudunda alüminyum birikmesi görülebileceğini söyleyen Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, ocak, fırın ya da ızgarada pişirme aşamasında sıklıkla kullanılan alüminyum folyonun, gıdalarla temas sırasında birtakım risklere yol açtığını söyledi. Koran, "Yıllar içerisinde kişi 'alüminyum toksisitesi' yaşayabilir. Nedeni açıklanamayan yorgunluk, halsizlik varsa dikkat!" dedi

KISIR EDİYOR! Son dakika: Mutfakta folyo tehlikesi - Haberler
Mutfaktaki büyük tehlike!
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DHA

'Alüminyum folyo sıcağa maruz kaldığında içerisindeki alüminyum maddesi yüksek ısı sonucu gıdaya geçer' diyen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Sakladığınız gıdalarda tuz oranı yüksekse, sulu bir yemekse, limon ya da sirke gibi asitli bir özelliği varsa bunlar alüminyum maddesinin gıdaya geçmesini kolaylaştırır. Bu durum kısa vadede bir soruna yol açmasa da yavaş yavaş birikime bağlı vücutta alüminyum zehirlenmesine neden olur. Ya da kişide bir böbrek rahatsızlığı varsa ve yeterince su tüketmiyorsanız bu vücutta alüminyum birikimine yol açar. Çünkü bu madde vücuttan böbrekler vasıtasıyla idrardan atılır. Vücudun normalde üretmediği ve kullanmadığı bir metaldir" dedi.

FAZLA ALÜMİNYUM SONUCU BU HASTALIKLARA DİKKAT!

Alüminyum toksisitesinin belirtilerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Koran, "Eğer nedeni açıklanamayan yorgunluk, halsizlik varsa nedeni alüminyum olabilir. Çok sık hastalık geçiren kişiler de bu maddeleri düşünebilir. Alüminyum vücudun savunma hücresi olan lökositlerin fonksiyonunu bozuyor. Ayrıca östrojen ve testosteron hormonlarının fonksiyonlarına zarar vererek meme kanseri, nedeni açıklanamayan kısırlığa neden olabiliyor. Vücutta kalsiyum ile yarıştığından kemik erimesi ya da çocuklarda büyüme, gelişme geriliğine yol açabilir. D vitamini ve tiroid hormonu fonksiyonlarını bozabiliyor. Buna bağlı tiroitte nodüller, guatr adı verilen tablo görülebiliyor. Tüm vücudu etkileyebilen sinir sisteminde nöronlara birikerek Alzheimer ve demans gibi psikolojik ve nörolojik hastalıklara da neden olduğu yönünde çalışmalar mevcut" ifadelerini kullandı.

"TENCERE VE TAVADA ÇİZİK VARSA KESİNLİKLE KULLANMAYIN"

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, son olarak pişirme esnasında kullanılması gereken yöntemler hakkında şu uyarılarda bulundu: "Özellikle ocak ve fırın gibi sıcak yerlerde bu tür maddeleri kullanmamak gerekiyor. Asit ve tuz oranı yüksek gıdaları bu tür maddeler ile bir gün fazla tutmamalısınız. Onun dışında uzun vadeli saklama kabı olarak kullanmamamız gerekiyor. Alüminyum tencere ve tavada çizik varsa kesinlikle kullanılmamalı. En ideali yağlı kağıt kullanımı olacak. Sıcakta kullanacaksak cam kap, döküm ya da paslanmaz tencere, tava tercih edilmeli. Diğer türlü maruziyet görülebilir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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