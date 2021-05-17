DHA

Eskişehir'de, Mustafa Koca (38),kısıtlama saatinde sokakta karşılaştığı husumetlisi Kerim Enes B. (21) tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 01.45 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce bir içkili mekanda kavga eden Mustafa Koca ve Kerim Enes B. arasında husumet oluştu. Dün gece ikili Büyükdere Mahallesi Saygılı sokakta karşılaşınca aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Kerim Enes B. yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Koca'yı göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Koca, hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Kerim Enes B. olduğunu belirledi. Evinde yakalanan Kerim Enes B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünde geçirilen katil zanlısı sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.