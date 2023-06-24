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Kıskandığı için İzmir Bayraklı'da katliam yapmıştı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

Parçalanıp, derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi tamamlandı. Öte yandan Saparmurat Haliyev´in, kıskandığı için katliam yaptığı ve 10 yıldır birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova ile birlikte fotoğrafı da ortaya çıktı.

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DHA

  • İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Saparmurat Haliyev tarafından öldürülerek cesetleri evdeki derin dondurucu ve buzdolabına konan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin kimlik tespiti için DNA testi tamamlandı. Cenazeler yakınlarınca teslim alınırken, ölenlerin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran'da durumu polise bildirdi. 
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tamamen parçalanan cesetlerin kime ait olduğunun tespiti için DNA testi yapıldı.
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

     

    Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Şüpheli Saparmurat Haliyev, 19 Haziran'da Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Haliyev'in cinayetleri kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. 
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    Şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığı belirlendi. 
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    İlk ifadesinde sevgilisi olan Gülkamar Hanimova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söyleyen şüphelinin, olayı 13 Haziran'da gerçekleştirdiği ve ardından da buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    Cinayet şüphelisi Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Ruslan Kerimov'u cansız bedenini 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haliyev tutuklandı. Haliyev'e yardım ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    BİRLİKTE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

     

    Saparmurat Haliyev´in, kıskandığı için katliam yaptığı ve 10 yıldır birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova ile birlikte fotoğrafı da ortaya çıktı. Ayrıca Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'nın, birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova'nın eski eşinden olan kızları olduğu belirtildi. Çiftin 5 yıldır İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Haliyev'in inşaatlarda, tavukçuda ve restoranda çalıştığı belirtildi. Gülkamar Hanimova'nın ise çocuk baktığı ifade edildi.
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    Sakin bir yapısı olduğu belirtilen Haliyev'in çevresindekilere sık sık Gülkamar Hanimova'yı çok sevdiğini söylediği, olaydan 1 hafta önce de onunla tartışma yaşadıkları bildirildi. Katliamdan sonra Basmane semtinde derin dondurucu arayan Haliyev'in, kendisine gösterilen derin dondurucuların kapasitesini az bulması üzerine İkiçeşmelik'teki spot eşya dükkanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

     

    Haliyev tarafından öldürülen Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov'ın DNA işlemleri tamamlandı. 
  • Son dakika: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

    Ölenlerin cenazesi yakınları tarafından dün akşam teslim alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ve Ruslan Kerimov´un bugün öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. 

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