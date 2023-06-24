BİRLİKTE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Saparmurat Haliyev´in, kıskandığı için katliam yaptığı ve 10 yıldır birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova ile birlikte fotoğrafı da ortaya çıktı. Ayrıca Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'nın, birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova'nın eski eşinden olan kızları olduğu belirtildi. Çiftin 5 yıldır İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Haliyev'in inşaatlarda, tavukçuda ve restoranda çalıştığı belirtildi. Gülkamar Hanimova'nın ise çocuk baktığı ifade edildi.