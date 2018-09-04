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Kışlık kuru soğan üreticiyi ve tüketiciyi üzmeyecek

Kışlık kuru soğanda 100 bin tonun üzerinde üretimin beklendiği Eskişehir'de hasat başlarken, tarladan kaldırdığı ürünü depo yerine doğrudan piyasaya veren üreticiler fiyatların düşmemesini istiyor

04.09.2018 - 12:15 | Güncelleme: AA

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru soğanın kilosunun yaz aylarında 7 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Fiyatların artmasının plansız üretimden kaynaklandığını vurgulayan Buluşan, bu yüzden oluşan fiyat dalgalanmalarının üretici ve tüketiciyi olumsuz etkileyebildiğini anlattı.

Üreticilerin geçen yıl soğanını 30 kuruşa satamadığını belirten Buluşan, "Vatandaş ise kuru soğanı 7 liradan aldı. Planlı üretim ve pazarın oluşmaması bu olumsuzlukları beraberinde getiriyor." dedi.

Eskişehir'de 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini ve çiftçinin ürün hasadına başladığını dile getiren Buluşan, şöyle devam etti:

"10 dönüm tarlası olan üretici, geçen yıl zarar ettiği ve ürününü çöpe döktüğü için korkarak ekimini yapamadı. Ekmemek ile yine zarar etti. Şu anda ülke geneli kuru soğanın tarladan kilogram çıkış fiyatı 80 kuruş ila 1 lira arasında değişiyor. Pazarda da soğanın fiyatı 2-3 lira arasında. Üreticilerimizin beklentisi en düşük 80 kuruşluk fiyatın korunması. Bu fiyatla ürününü veren çiftçi hasat sonunu mutlu getirir. Geçen yıla oranla fiyat açısından üretici memnun."

"KIŞLIK SOĞANLAR DEPO YERİNE SATIŞA GİDİYOR"

Buluşan, üreticilerin piyasadaki yetersizlik nedeniyle kışlık soğanlarını da sattığını vurgulayarak, "Kışlık soğanlar depo yerine satışa gidiyor. Bu da ürünün fiyatını aşağı çekiyor. Üretim gayet güzel, kışlık kuru soğan fiyatları üreticiyi de tüketiciyi de üzmeyecek." ifadesini kullandı.

Her ürünün hasat edildiği dönemde bolluğunun da etkisiyle fiyatının düştüğüne değinen Buluşan, "Fiyatın aşağıya çekilmesi üreticiden kaynaklıdır. Piyasada malı depolayıp, daha sonra piyasaya sürmek üreticinin işi değil, başkalarının işi. Bu etik değil. Hükümetimiz bu konuda da yaptırım uygulamalı." dedi.

Soğanını hasat eden çiftçi Ahmet Çolak da ürünün tarladan 1 lira fiyatla çıkması durumunda para kazanabileceklerini belirterek, "Çok büyük paralar kazanamayız ama zarar da etmeyiz. Ekmeğimiz çıkar. Yeni mahsul hem kaliteli hem de düşük fiyatla sofralarla buluşacak." diye konuştu.

Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen de fiyatların üretici açısından iyi olduğunu söyledi.

Depolama olmadan satış yapıldığını belirten Şen, "Bu da malın fiyatını sabit tutuyor. Orta boy dediğimiz standart soğan geçtiğimiz dönemlere göre biraz daha az. Bu fiyatların altına inmezse üretici kazanır." ifadesini kullandı.

 

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