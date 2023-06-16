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Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

Fox TV’nin yaz sezonunun iddalı dizisi Kısmet için beklenen gün geldi çattı. Dizinin başrolünü Aykut Enişte sinema filmi ile büyük bir çıkış yakalayan Cem Gelinoğlu ve güzel oyuncu Özge Özacar üstleniyor. İşte merakla Kısmet dizisinin konusu, oyuncu kadrosuna dair bilgiler…

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  • Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

    Yaz sezonun komedi dizisi Kısmet ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyiciyi hem güldürecek hem de zaman zaman duygulandıracak dizi yaz sezonuna iddalı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte, Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın günü hakkında bilgiler…
  • Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

    KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...  Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.
  • Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

    KISMET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Cem Gelinoğlu

    Özge Özacar

    Cenan Adıgüzel
  • Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

    Lale Mansur

    Arif Pişkin

    Serdar Orçin

    Kerem Kupacı
  • Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

    KISMET DİZİSİ İLK BÖLÜM ÖZETİ

    Kısmet ilk bölümüyle 16 Haziran Cuma saat 20.00'de!

    Melike, iki sene önce evlendiği Taner'den boşanmaya karar vererek, yeniden anne babasının evine geri döner. Döndüğünde de, çocukluk aşkı Doğan'ı iki sene önce nasıl bıraktıysa öyle bulur. Balkonda ve yalnız... Melike'nin bu geri dönüşü, Doğan'ın aklını karıştırır.
  • Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

    Bu duruma da en çok Doğan'ın annesi Sema sinirlenir. Çünkü Melike'nin gelmesinin, oğlunun nişanlısı Ceylan'la aralarını bozacağını düşünür. Nitekim, yanılmaz da. Kafası karışan Doğan, iki kadın arasında kalmıştır. Sevdiği Melike'nin mi, yoksa onu seven Ceylan'ın mı peşinden gidecektir?
  • Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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