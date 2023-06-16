Kısmet dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Kısmet oyuncuları kimler?

KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi... Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.