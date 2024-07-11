Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna'da hareketlilik sürüyor!

ETNA'NIN DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞTİ

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsüne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi’nin son paylaştığı bilgiye göre, 2021’den bu yana herhangi bir patlamanın olmadığı Etna’nın, Voragine kraterinde haziranın son haftasından beri devam eden volkanik faaliyetler neticesinde deniz seviyesinden yüksekliği arttı.