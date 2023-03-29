"Okuyan adam olaylara taraf olur, müdahil olur. Okumayan adamı konuşturmam, okuyan adam gelecek benimle tartışacak. Ben okurken, o an okuduğum kitap oluyorum. Mesala Çanakkale kitabı okurken o anda Çanakkale'de yaşıyorum. Benim 93 yaşında annem var, yoğun bakımda yatıyor, ben orada beklerken kitabımı okuyorum. Tutkum o benim. Kitap olmasa bulmaca çözerim."