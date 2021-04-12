KORONAYA YAKALANMIŞ

Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemişti.

Oyuncu, "Covid-19 ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" ifadelerini kullanmıştı.