Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak

Giriş: 05.04.2019 - 07:59 | Güncelleme:  

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Çarpışma'nın 'Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir mekanda vakit geçiren oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı

  • 1Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    1|41

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Çarpışma'nın 'Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

  • 2Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    2|41

    "ENTERESAN BİR ŞEY OLACAK"

    Yer aldığı Çarpışma dizisiyle Çukur dizisinin senaryolarının birleşeceği dedikoduları sorulan oyuncu, "Kaç bölüm sürecek bilmiyorum. Yapım kısmı buna karar verdi. Bence enteresan bir şey olacak. Yeni bir tat, ben de merak ediyorum. Bundan sonra tek bir dizi olarak devam edeceğini sanmıyorum. Öyle bir şey olsa bilgisi gelirdi bana" dedi.

  • 3Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    3|41

    "İŞİN MATEMATİĞİNİN HESABINI YAPMAM"

    Öte yandan, son olarak yer aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı adlı sinema filminin internet platformuna satılması hakkındaki düşünceleri sorulan Tatlıtuğ, "Ben çıkar oynarım, gerisi insanların düşüneceği şey. Mutlaka düşündükleri, amaçladıkları bir mevzu vardır. O yüzden o matematiğin hesabını ben yapamam. Yaptığım işten son derece memnunun, harikulade bir film olmuştur. Yine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devamı olursa oynarım, neden olmasın" şeklinde konuştu.

  • 4Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    4|41

    "ALIŞTIĞIMIZ BİR TEMPO"

    Balık sezonunu açan oyuncu, bu tutkusuyla alakalı, "Sezon bitince tekrar gideceğim. Alıştığımız bir tempo, artık on beş yıl oldu. İnsanın her zaman kendine vakit ayıracak zamanı vardır. Deşarj oluyoruz, iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

  • 5Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    5|41

    Yakışıklı oyuncu lüks marka antika arabasının direksiyonuna geçerek gözlerden kayboldu.

  • 6Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    6|41
  • 7Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    7|41
  • 8Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    8|41
  • 9Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    9|41
  • 10Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    10|41
  • 11Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    11|41
  • 12Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    12|41
  • 13Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    13|41
  • 14Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    14|41
  • 15Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    15|41
  • 16Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    16|41
  • 17Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    17|41
  • 18Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    18|41
  • 19Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    19|41
  • 20Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    20|41
  • 21Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    21|41
  • 22Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    22|41
  • 23Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    23|41
  • 24Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    24|41
  • 25Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    25|41
  • 26Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    26|41
  • 27Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    27|41
  • 28Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    28|41
  • 29Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    29|41
  • 30Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    30|41
  • 31Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    31|41
  • 32Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    32|41
  • 33Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    33|41
  • 34Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    34|41
  • 35Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    35|41
  • 36Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    36|41
  • 37Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    37|41
  • 38Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    38|41
  • 39Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    39|41
  • 40Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    40|41
  • 41Kıvanç Tatlıtuğ: Enteresan bir şey olacak - Magazin haberleri
    41|41

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0