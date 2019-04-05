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"ENTERESAN BİR ŞEY OLACAK"

Yer aldığı Çarpışma dizisiyle Çukur dizisinin senaryolarının birleşeceği dedikoduları sorulan oyuncu, "Kaç bölüm sürecek bilmiyorum. Yapım kısmı buna karar verdi. Bence enteresan bir şey olacak. Yeni bir tat, ben de merak ediyorum. Bundan sonra tek bir dizi olarak devam edeceğini sanmıyorum. Öyle bir şey olsa bilgisi gelirdi bana" dedi.