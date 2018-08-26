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Başak Dizer, bu romantik paylaşım için Turgut Uyar'ın, Kayayı Delen İncir kitabında yer alan Vs... Vs.. adlı şiirinden bir dize seçti. Dizer'in "Dünya ne kadardı' dedim 'mavi kadar' dedi" dizesi eşliğinde paylaştığı bu poz takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.