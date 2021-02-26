Kıvanç Tatlıtuğ, Türk oyuncu ve eski mankendir. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle adını duyurmuştur. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi...

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan 27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakterini canlandıran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Ardından Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı.

2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır.

Adana'dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü” gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu.

Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanıyla olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur.

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

2010'da Ezel dizisinde, dizinin bitmesine yakın Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı dizi ile, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir. Aşkı- Memnu dizisinde stil danışmanlığı yapan Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturdu.

KIVANÇ TATLITUĞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ



2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 Muzaffer

2010 Oyuncak Hikayesi 3 Ken Seslendirme

2013 Kelebeğin Rüyası Muzaffer Tayyip Uslu En İyi Erkek Oyuncu

2005-2007 Gümüş Mehmet Şadoğlu

2007-2008 Menekşe ile Halil Halil Tuğlu

2008-2010 Aşk-ı Memnu Behlül Haznedar

2011-2013 Kuzey Güney Kuzey Tekinoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura Kurt Seyit

2016-2017 Cesur ve Güzel Cesur Alemdaroğlu

2006 Acemi Cadı Bir bölüm

2010 Ezel Sekiz / Ramiz Karaeski