Kıvanç Tatlıtuğ: Sağlığım yerinde

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile yakın arkadaşları Özge Özpirinçi - Burak Yamantürk çiftiyle birlikte bir doğum günü partisine katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda bir projeyle ekranlara döneceğini açıkladı. Tatlıtuğ; projeyle ilgili olarak; "Şu anda sürpriz, fazla açıklayamam" dedi.

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Komedi türünde bir projeye hazırlandığını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, dijital platformlarda da yeni işlerle yer alacağını belirtti.

Kurt Efe adında bir oğlu bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilerin; "Babalıktan dolayı mı dinleniyorsunuz?" sorusuna ise "Biraz dinlenmek istedim" yanıtını verdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yıllardır uyku apnesi ile mücadele ettiğini ve tedavi gördüğünü açıklayan Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumunun sorulması üzerine; "Sağlığım gayet yerinde" ifadelerini kullandı.