Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ gittiği mekanın çıkışında valeler ile birbirine girdi. Kavganın Cem Tatlıtuğ'un 10 TL olan vale ücretini veremediği için çıktığı iddia edilmişti. Cem Tatlıtuğ'dan açıklama geldi.

2. Sayfa programına bağlanan Cem Tatlıtuğ; Üzerimde neden 10 TL param olmasın. Cebimden para mı çıkarayım göstereyim dedim kameraman arkadaşlara yanlış anlaşılmış.

Mekan çıkışı bana küfür eden otopark görevlisi arkamdan önce bağırdı, "Hop parayı vermedin" diye. Ben de dönüp baktım ayak ayak üzerine atmış, yayılmış dedim "Sen önce düzgün bir şekilde iste vereyim" sonra kalktı benim elime vurdu.

Küfür etti, söylendi ben de ne yapayım 60 yaşında adamı mı döveyim? "Yaşlı başlı adamsın saygılı ol" dedim.

Yanımızda Kıvanç'ın koruması vardı sağ olsun Mehmet o da dedi "abi boşver gidelim" Yoksa cebinde para yoktu falan yok öyle bir durum tabi.

Tamamen kameraman çocuklara konuşurken makaraydı. Param olmasa zaten derim Mehmet sen ver. Ama o çok saygısız ve terbiyesiz bir insandı yani.