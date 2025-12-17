Habertürk
        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sporda - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sporda

        Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'nin spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Giriş: 17.12.2025 - 22:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:05
        Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016’da Fransa’nın başkenti Paris’te hayatlarını birleştirmişti.

        Çift, 15 Nisan 2022’de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, zaman zaman oğullarıyla ilgili paylaşımlarla dikkat çekiyor.

        Başak Dizer, son olarak Kurt Efe’nin spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

