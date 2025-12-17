Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe sporda
Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'nin spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016’da Fransa’nın başkenti Paris’te hayatlarını birleştirmişti.
Çift, 15 Nisan 2022’de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, zaman zaman oğullarıyla ilgili paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Başak Dizer, son olarak Kurt Efe’nin spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.