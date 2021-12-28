Victor Danell’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kıyamet’ filminde ‘Alex’ karakterini Christoffer Nordenrot canlandırırken, ‘Anna’ karakterini ise Lisa Henni canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Christoffer Nordenrot, Lisa Henni ve Pia Halvorsen gibi isimler yer alıyor.

KIYAMET FİLMİ KONUSU

Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek mi?

Filmin oyuncu kadrosunda ise Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius, Magnus Sundberg ve Pia Halvorsen gibi isimler yer alıyor.