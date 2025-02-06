Kıyma ve baharatın mükemmel uyumu misafilerinizi hayran bırakacak! Çıtır hamuru ve lezzet dolu harcıyla etli tart tarifi!

Evde farklı tarifler denemeyi sevenler için muhteşem bir önerimiz var: Etli tart! Çıtır hamuru ve iç harcındaki baharat dengesiyle sofralarınıza şıklık katacak bu tarif, özel günlerde ve çay saatlerinde de harika bir alternatif olacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay! Mutfağınızda yeni bir lezzet keşfetmek için bu tarif tam size göre!