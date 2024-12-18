Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kıymalı kapuska tarifi, kapuska tarifleri arasında ayrı bir yere sahip. Kıymadan gelen protein, lahananın vitamin ve mineralleriyle buluşmakta. Mutfak kültürümüzdeki yerini koruyan bu lezzetin yapımı da oldukça pratik. Kıymalı kapuska malzemeleri nelerdir? Kıymalı kapuska tarifi nedir? Kıymalı kapuska nasıl yapılır? Kıymalı kapuska yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

Kıymalı Kapuska Malzemeleri Kıymalı kapuska tarihi, kapuskanın klasikleşmiş lezzetlerden biri. Hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de diyet listesinden şaşmamak isteyenlerin tercih ettiği tariflerden biridir. Küçükken burnumuzu kıvırdığımız bu lezzet, aslında sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kıymalı kapuska tadını baharatlardan ve kıymadan alır. Malzeme yönünden sizi zahmete sokmayacak bu tarifin yapımı da bir o kadar kolaydır. Pratik yapımı ve zengin içeriğiyle Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kıymalı kapuska malzemeleri ve tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika Malzemeler 1/2 adet orta boy lahana

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet havuç

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Kıymalı Kapuska Tarifi Kapuska, kişilerin özel tarifleriyle zenginleştirdiği bir lezzet. Dileyenler zeytinyağlı olarak dileyenler de kıymalı olarak tüketebilir. Kendi damak zevkinize göre malzeme ilave edebilir ya da malzeme eksiltebilirsiniz. Ancak kıymalı kapuska tarifi için internette arama yapıyorsanız doğru yere geldiniz. Pratik ve kolay yapımıyla kıymalı kapuska tarifini sizler için derledik. İşte, detaylı olarak kıymalı kapuska tarifi:

Öncelikle lahanalar yıkanır ve ince ince doğranır. Doğrama işleminden sonra tekrar yıkanıp süzülür. Tencereye alınan zeytinyağında yemeklik doğranan soğan pembeleşinceye dek kavrulur ve ardından küp küğ doğranmış havuç ilave edilerek yaklaşık 3 dakika kadar kavrulur. Kıyma eklenir ve kıyma kavrulduktan sonra salça ilave edilir. Salçanın kokusu çıkana dek kavrulmaya devam edilir. Tencereye doğranmış lahanalar koyulur ve üstüne pirinç, tuz, karabiber, suyu ilave edilip güzelce karıştırılır. Kapağı kapalı olacak şekilde yaklaşık 35 dakika kadar pişirilir. Pişirme işlemini sürdürürken lahanaların yumuşadığından emin olmak gerekir. Afiyet olsun!

Kıymalı Kapuska Nasıl Yapılır? Annelerimizin mutfaklardaki başlıca tariflerinden biri olan kıymalı kapuska, lahanayı hiç sevmeyenlere bile lahanayı sevdirecek lezzet. Pirinç, kıyma ve baharatların ortak buluşması olan bu lezzet, beyaz lahanayla yapılabilen en güzel yemekler arasında yer alıyor. Kıymalı kapuska yapmak istiyor ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız vereceğimiz tariften yardım alabilirsiniz.