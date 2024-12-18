Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Sağlıklı bir alternatif için kıymalı kapuskadan daha iyi bir seçenek olamaz. Kıymalı kapuska, hem besleyici yönü hem de baharatlarından gelen aromasıyla damaklara hitap eden muhteşem bir kış yemeği olarak karşımıza çıkmakta. Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıymalı kapuska tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıymalı kapuska tarifi, kapuska tarifleri arasında ayrı bir yere sahip. Kıymadan gelen protein, lahananın vitamin ve mineralleriyle buluşmakta. Mutfak kültürümüzdeki yerini koruyan bu lezzetin yapımı da oldukça pratik. Kıymalı kapuska malzemeleri nelerdir? Kıymalı kapuska tarifi nedir? Kıymalı kapuska nasıl yapılır? Kıymalı kapuska yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        Kıymalı Kapuska Malzemeleri

        Kıymalı kapuska tarihi, kapuskanın klasikleşmiş lezzetlerden biri. Hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de diyet listesinden şaşmamak isteyenlerin tercih ettiği tariflerden biridir. Küçükken burnumuzu kıvırdığımız bu lezzet, aslında sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kıymalı kapuska tadını baharatlardan ve kıymadan alır. Malzeme yönünden sizi zahmete sokmayacak bu tarifin yapımı da bir o kadar kolaydır. Pratik yapımı ve zengin içeriğiyle Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kıymalı kapuska malzemeleri ve tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

        REKLAM
        • Kaç kişilik: 6 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 50 dakika

        Malzemeler

        • 1/2 adet orta boy lahana
        • 250 gram kıyma
        • 1 adet soğan
        • 1 adet havuç
        • 3 yemek kaşığı pirinç
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 tatlı kaşığı biber salçası
        • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 2,5 su bardağı sıcak su
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber

        Kıymalı Kapuska Tarifi

        Kapuska, kişilerin özel tarifleriyle zenginleştirdiği bir lezzet. Dileyenler zeytinyağlı olarak dileyenler de kıymalı olarak tüketebilir. Kendi damak zevkinize göre malzeme ilave edebilir ya da malzeme eksiltebilirsiniz. Ancak kıymalı kapuska tarifi için internette arama yapıyorsanız doğru yere geldiniz. Pratik ve kolay yapımıyla kıymalı kapuska tarifini sizler için derledik. İşte, detaylı olarak kıymalı kapuska tarifi:

        Öncelikle lahanalar yıkanır ve ince ince doğranır. Doğrama işleminden sonra tekrar yıkanıp süzülür. Tencereye alınan zeytinyağında yemeklik doğranan soğan pembeleşinceye dek kavrulur ve ardından küp küğ doğranmış havuç ilave edilerek yaklaşık 3 dakika kadar kavrulur. Kıyma eklenir ve kıyma kavrulduktan sonra salça ilave edilir. Salçanın kokusu çıkana dek kavrulmaya devam edilir. Tencereye doğranmış lahanalar koyulur ve üstüne pirinç, tuz, karabiber, suyu ilave edilip güzelce karıştırılır. Kapağı kapalı olacak şekilde yaklaşık 35 dakika kadar pişirilir. Pişirme işlemini sürdürürken lahanaların yumuşadığından emin olmak gerekir. Afiyet olsun!

        Kıymalı Kapuska Nasıl Yapılır?

        Annelerimizin mutfaklardaki başlıca tariflerinden biri olan kıymalı kapuska, lahanayı hiç sevmeyenlere bile lahanayı sevdirecek lezzet. Pirinç, kıyma ve baharatların ortak buluşması olan bu lezzet, beyaz lahanayla yapılabilen en güzel yemekler arasında yer alıyor. Kıymalı kapuska yapmak istiyor ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız vereceğimiz tariften yardım alabilirsiniz.

        • Lahanayı yıkayın ve ince ince doğradıktan sonra tekrar yıkayıp süzün.
        • Tencereye alınan zeytinyağında yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşene kadar kavurun ve küp küp doğradığınız havucu ilave edin. 3 dakika kadar kavurun.
        • Kıymayı, kıyma kavrulduktan sonra da salçayı ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.
        • Tencereye önceden doğradığınız lahanaları koyun ve üstüne yıkadığınız pirinci ilave edin. Daha sonra tuz, karabiber ve suyunu ekleyerek güzelce karıştırın.
        • Lahanalar yumuşayana dek, kapağı kapalı olacak şekilde 35 dakika kadar pişirin. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

        Kıymalı Kapuska Yapımı

        Kıymalı kapuska yapmak için gerekli olan malzemeler; lahana, kıyma, soğan, havuç, pirinç, domates ve biber salçası, zeytinyağı, tuz ve karabiberdir. Kıymalı kapuskanın yapımı oldukça pratiktir. Lahana güzelce yıkanıp süzülür. Soğan pembeleşene kadar kavrulur ve havuç eklenir. Önce kıyma eklenip kavrulur, sonra salçanın kokusu çıkana kadar pişirilir. Tencereye konan lahanalara pirinç, tuz ve karabiber ile su ilave edilir. Yaklaşık 35 dakika kadar, yumuşayana dek pişirilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?