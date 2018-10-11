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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası Denizli'yi karıştırdı

Denizli'nin Kale ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası ilçeyi karıştırdı. Kaymakamlık önünde toplanan vatandaşlar için ilçeye takviye Çevik Kuvvet ve Jandarma ekipleri gönderildi. Tutuklanan 1'i Türk, 6'sı Suriyeli toplam 7 şüpheli adliyenin arka kapısından çıkartılıp ceza evine götürüldü

11.10.2018 - 04:08 | Güncelleme: İHA

Denizli’nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz iddiaları ortalığı karıştırdı. İHA'nın haberine göre; içinde Adliyenin de bulunduğu Kale Kaymakamlığı binası önünde toplanan vatandaşlar olayla ilgili biri Türk, 6’sı Suriye uyruklu 7 şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Yaşanabilecek olumsuzluklara tedbir amaçlı ilçede yaşayan 100’e yakın Suriye vatandaşı polis tarafından ilçeden tahliye edildi. 

Dün akşam saatlerinde toplanmaya başlayan vatandaşların taşkınlık yapmaması için içinde adliyenin de bulunduğu Kaymakamlık binası önünde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayların büyümemesi için Denizli merkezden Çevik Kuvvet, Özel Harekat polisleri ile yine Denizli merkez ve ilçelerden Kale ilçesine jandarma takviyesi yapıldı.

Çevik Kuvvet ve Özel Harekat zırhlı araçlar ile adliye çevresinde toplanan ve sayıları yüzleri bulan vatandaşın binaya yaklaşmasına izin vermedi.  Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Kale ilçesine gelerek koordinasyonu yerinde sağladı.

Taciz şüphelilerini isteyen öfkeli kalabalık o anda oradan geçen ve içinde Suriyeli 2 vatandaşın olduğu bir otomobile saldırdı. Vatandaşların taş ve sopalarla saldırdıkları araçta büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Suriyeli şahısları öfkeli kalabalığın elinden Özel Harekat polisi kurtardı. Suriyeli vatandaş zırhlı araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ayrıca ilçedeki 100’e yakın Suriyeli vatandaş polis tarafından güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. 

 

Kale Belediyesi tarafından kalabalığın öfkesini dindirmek için ilçedeki Suriyelilerin tahliye edildiğine dair anonslar yapıldı. Kele Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve Kale Kaymakamı Murat Güneş, kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak sakin olmalarını istedi.

OLAYLA İLGİLİ 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Taciz olayına karıştığı öne sürülen biri Türk 6’sı Suriyeli toplam 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler. Tutuklu şahıslar zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri altında adliyenin arka kapısından çıkarılarak vatandaşlara gösterilmeden ceza evine gönderildi.

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