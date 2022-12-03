Kız kardeşinin sevgilisi 'pompalı'yla öldürdü!

İstanbul'da olay, 1 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir K. husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür Dönmez'i akşam saatlerinde otomobiliyle takip etmişti.
YOLDA YÜRÜRKEN POMPALIYLA ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre ardından da Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür Dönmez'e pompalı tüfekle ateş etmişti.
BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Ömür Dönmez ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınmıştı. Dönmez yapılan bütün müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi otopsi işlemleri için adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis ekiplerinin Abdulkadir K.'yı yakalama çalışmaları sürerken, olay yerine geldiği araç ekipler tarafından park halinde bulundu.
İNCELEME SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç Yediemin Otoparkı'na çekildi. Yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Ekiplerin Abdülkadir K.'yı arama çalışmaları devam ediyor.
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