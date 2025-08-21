Kız Kulesi nerede? Kız Kulesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, hem tarihi hem de konumu ile şehrin en çok merak edilen yapılarından biri olmayı sürdürüyor. Kız Kulesi nerede, hangi şehirde, hangi ilde ve hangi bölgede yer aldığı ise İstanbul’a yolu düşen ziyaretçilerin en çok araştırdığı sorular arasında bulunuyor. Marmara Bölgesi’nde, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesi sınırlarında yer alan bu eşsiz yapı, Salacak sahilinin hemen açığında, boğazın iki yakası arasında konumlanıyor. Yüzyıllar boyunca efsanelere, aşk hikayelerine ve tarihi olaylara ev sahipliği yapan kule, günümüzde müze ve restoran olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Şehrin büyüleyici manzarasını en iyi şekilde görebileceğiniz bu özel nokta, İstanbul gezilerinin vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

REKLAM

KIZ KULESİ KONUMU NEDİR?

Kız Kulesi, İstanbul Boğazı’nın güney girişine yakın bir noktada, Asya ve Avrupa kıtaları arasında adeta bir deniz feneri gibi zarif şekilde yükselir. Üsküdar’ın Salacak sahiline yalnızca yaklaşık 200 metre mesafede yer alan bu ikonik yapı, tarih boyunca pek çok farklı görev üstlenmiştir. Bizans döneminde inşa edilen kule, yüzyıllar boyunca gözetleme noktası, savunma kulesi, deniz feneri, karantina istasyonu ve gümrük binası olarak kullanılmıştır. Etrafını saran boğaz suları, ona hem doğal bir savunma hem de büyüleyici bir manzara kazandırır. Günümüzde ise hem müze hem de restoran olarak hizmet verirken, ziyaretçilere tarihi atmosferi doyasıya yaşatır. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde burada geçirilen zaman, İstanbul’un en özel anlarından biri olarak hafızalarda yer eder.