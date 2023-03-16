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Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

Yapımı milattan önce 410lu yıllara dayanan Kız Kulesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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AA
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak. Kız Kulesi restorasyonu danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. Ayrıca çalışmalarda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin uzmanlıklarından da yararlanılıyor.
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    KIZ KULESİ'NİN TARİHİNDE ONARIMLAR

    Tarihte Kız Kulesi ilk olarak 1453 yılında İstanbulun fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından tahkim edildi. 1509da meydana gelen ve "küçük kıyamet" olarak anılan depremde de Kız Kulesi hasar gördü ve onarımı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirildi. 1690da da yaşanan deprem sonrası kulede tamir ve onarım yapıldı.

     
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    Kulede 1721de fener inşa edildi. Fenerde yağ kandilinin rüzgarın etkisiyle birlikte tutuşmasından sonra çıkan yangında ahşap yapı yandı. 1725te şehrin baş mimarı Damat İbrahim Paşa kapsamlı bir onarım gerçekleştirdi.

    1774-1776 ila 1779-1803 yıllarında da çeşitli bakım ve restorasyonlardan geçen kule, Osmanlı döneminde en büyük onarımını II. Mahmud 1832-1833 yıllarında gerçekleştirdi. 1920-1932 yıllarında ise kulede otomatik ışık sistemine geçildi.
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    İkinci Dünya Savaşı döneminde kulede yenileme çalışmaları yapıldı. Kulenin çürüyen ahşap kısımları tamir edildi. Bazı bölümler betonarmeye çevrildi. 1943te kulenin çevresine büyük kayalar eklenerek kulenin kayması önlendi. 1965te ise binadaki sarnıç tadilatlar sonrası betonarme dökümlere kapatıldı.

    Kulede 1999-2000 yıllarında da 1944 onarımıyla yapılan tüm ilaveler söküldü. Bu söküm sonrasında yapının yıllarca kapalı kalmış mimari özelliklerinin bir kısmı açığa çıkarıldı. Marmara depremi sonrasında da kule çelik kuşakla güçlendirildi.

     
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    Son olarak Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda yapımında özgün malzeme olarak ahşap kullanılan kulede, farklı statik hesaplara göre kullanılan çimento, beton ve inşaat demiri gibi uygun olmayan malzemeler arındırılıyor.

     
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    18. YÜZYILIN SONLARINDAKİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞACAK

    Farklı yüzyıllarda farklı görüntüsü olan kule, restorasyon çalışmalarının ardından hakkında bilgi ve belgenin en çok bulunduğu tarih olan 18. yüzyılın sonlarındaki haline kavuşacak.

    Kulede ayrıca hatalı statik yüklemelerden kaynaklanan boşluklar enjeksiyon sistemle doldurularak yapı tekrar depreme dayanıklı hale getirilecek.

    Açılışın ardından müze kartının geçerli olacağı Kız Kulesinde İstanbulun güzellikleri panoramadan gözlemlenebilecek.

    Tüm restorasyon çalışmaları, raporlar ve kulenin tarihçesi belgelerle birlikte "www.kizkulesi.com" adresinden incelenebilir.
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    ÇALIŞMALARDA SON DURUM

    Kulede son olarak kubbe ahşap imalatları tamamlandı, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı. Kaplama ve sonlandırma aşamasına geçildi.

    Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştiriliyor.

    Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları da başladı ve zemin güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
  • Kız Kulesinde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

    Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmakta. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendiriliyor.

    Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam ediyor.

    Süreç boyunca kimyasal analizler, georadar görüntüleme sistemleri ve lazer tarayıcılar gibi bugünün teknolojisiyle her türlü imkan yapının korunması için kullanılıyor.

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