Kız öğrenci yurdunda uygunsuz davranış: Şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde iddiaya göre girdiği kız öğrenci yurdunda uygunsuz hareketlerde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün akşam Balatçık Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, binanın içine giren şüpheli şahıs içeride hayasızca hareketlerde bulundu.

Durumu fark eden öğrencilerin bildirmesi üzerine olay yerine yurt güvenlik görevlileri geldi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheli U.K.'yi (27) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

