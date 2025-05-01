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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen kantin işletmecisi 60 yaşındaki A.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 08:23 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:22
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        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
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        Diyarbakır'da akılalmaz olay, Bismil ilçesindeki bir ilkokulda yaşandı. İki kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. (60) tarafından tacize uğradıklarını anlattı.

        ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ ALINDI

        DHA'daki habere göre öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı.

        TACİZCİ TUTUKLANDI

        Tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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