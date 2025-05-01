Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen kantin işletmecisi 60 yaşındaki A.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Diyarbakır'da akılalmaz olay, Bismil ilçesindeki bir ilkokulda yaşandı. İki kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. (60) tarafından tacize uğradıklarını anlattı.
ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ ALINDI
DHA'daki habere göre öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı.
TACİZCİ TUTUKLANDI
Tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.