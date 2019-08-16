Genellikle çocuklarda görülen kızamık hastalığı sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Morbilli adı verilen bir virüsün neden olduğu hastalık, dünyada çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden biridir. Kızamık daha çok kış aylarıyla birlikte ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Peki kızamık neden olur? Hastalığın belirtileri ve tedavisi nasıldır? İşte ayrıntılar...

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık, solunum sisteminin viral bir enfeksiyondur. Çoğunlukla döküntülüdür. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Kızamık aslında çocuk hastalıkları arasındadır. Fakat bir birey çocukluğunda kızamık geçirmemişse, yaşlandığında bile kızamık hastalığını geçirebilir. Kızamık hastalığına morbilli denilen kızamık virüsü neden olur. Çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden birisidir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO),kızamık aşısı olmayan 2.6 milyon insanın her yıl kızamıktan öldüğünü tahmin ediyor. Bir kez kızamık hastalığı geçirildiğinde, hayat boyu bağışıklık kazanılır. Bu hastalık özellikle ilkbahar ve sonbaharda görülür.

KIZAMIK BULAŞICI MIDIR?

Kızamık çok bulaşıcı bir hastalıktır. Enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilir. Kızamık virüsü taşıyan bir kişi öksürdüğü ya da hapşırdığında enfeksiyonu havaya bırakabilir. Kızamık virüsü yüzeyde birkaç saat yaşayabilir. Bu yüzden kızamık hastası olan kişinin yakın çevresindeki herkes etkilenebilir. Kızamık virüsünü taşıyan kişiyle aynı odada olan ve aşı olmamış 10 kişiden 9'una bulaşabilir.

KIZAMIK NEDEN OLUR?

Hastaların burun ve yutak salgılarıyla çıkan damlacıklarda bulunur. Ağız ya da burundan üst solunum yollarına, dolaylı olarak konjunktiva mukozasına girer. Vücuda girdiği yerde üreyerek düşük miktarda bütün vücuda yayılır ve lenf dokusu hücrelerinde üremeyi sürdürür.

- Enfekte birisiyle fiziksel temas,

- Öksüren veya hapşıran, enfekte olan kişilerin yakınında olmak,

- Mukus damlacıklarına (virüs 2 saat boyunca aktif kalır) enfekte olmuş bir yüzeye dokunup parmakları ağza götürmek veya burun veya gözleri ovuşturmak,

gibi nedenlerle de görülebilir.

KIZAMIK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızamığın belirtileri virüs bulaştıktan sonra yaklaşık 8 ila 12 gün sonra ortaya çıkar. Kızamık hastalığının ilk belirtileri şunlardır;

- Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtileri,

- Yüksek ateş ve halsizlik,

- Kuru öksürük,

- Boğaz ağrısı,

- Yorgunluk,

- Işığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit),

- Ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler(koplik lekeleri),

- Vücutta döküntü,

- İştahsızlık,

- Baş ağrısı,

- Titreme.

KIZAMIK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

- Hastanın 10 gün süreyle izole edilmesi uygundur.

- Ateş düşünceye kadar yatak istirahati gerekir.

- Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi verilmemelidir.

- Kızamığa eşlik eden ateş varsa ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Aspirin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu gibi durumlarda aspirin kullanılması reye sendromu gibi çok daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

- Çocuğunuzun bol su tüketmesine özen gösterin.

- Öksürük veya boğaz ağrısı için hava yollarını rahatlatacak nemlendiriciler kullanılabilir

- Parlak ışığın rahatsız ettiği durumlarda çocuğunuzu güneş ışığından uzak tutup güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

- Kızamık ile birlikte zatürre veya kulak enfeksiyonu gelişirse doktorun önerdiği bir antibiyotik kullanılabilir.

- A vitamini takviyesi şikayetlerin daha az yaşanmasına yardımcı olabilir.

- Bebekler dahil, aşılanmamış insanlar virüs bulaşmasından 72 saat sonra kızamık aşısı yapılabilir.

- Hamile kadınlar, bebekler ve hastalığa maruz kalmış bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bağışıklık serum globülini adı verilen bir protein enjeksiyonu kullanılabilir. Virüse maruz kaldıktan sonraki altı gün içinde verildiğinde, bu antikorlar kızamık oluşumunu önleyebilir veya şikayetleri azaltabilir.

KIZAMIK'TA BUNLARA DİKKAT!

Çocuğunuz kızamık geçiriyor, öksürüğü giderek kötüleşiyor veya balgam çıkarıyorsa virüslere bağlı zatürree (pnömoni) gelişmiş olabilir.

Çocuğunuz kızamık geçiriyor ve döküntü başladıktan sonraki hafta içinde sürekli uyku eğilimindeyse, huzursuz ve gerginse, sayıklıyorsa veya şiddetli kasılmaları varsa beyin iltihabı gelişmiş olabilir.

Çocuğunuz kızamık geçiriyor ve aynı zamanda da işitme güçlüğü veya kulak ağrısı çekiyorsa orta kulak iltihabı gelişmiş olabilir.

Eğer bu belirtilere şahit oluyorsanız, mutlaka bir uzman hekime başvurmalısınız.