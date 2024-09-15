Kızartmadan püreye her halini çok seviyoruz! Dünya mutfaklarının favorisi patates hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 gerçek!

Eğer bir patates birkaç yeşil leke geliştirmişse, bu aynı zamanda solanin adı verilen bir nörotoksin üreterek kendini aç hayvanlardan korumaya çalıştığının da bir işaretidir.

Yine de bu, bir ya da iki yeşil nokta geliştirmiş bir patatesi mutlaka atmanız gerektiği anlamına gelmez. Küçük lekeler soyulabilir veya kesilebilir, ancak bundan daha fazlası varsa muhtemelen patatesi atmalısınız.