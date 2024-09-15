Kızartmadan püreye her halini çok seviyoruz! Dünya mutfaklarının favorisi patates hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 gerçek!
Patates, sofralarımızın vazgeçilmezi olmanın ötesinde, dünya mutfaklarının da en popüler gıdalarından biri. Peki, bu sevilen sebze hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte patates hakkında duymamış olabileceğiniz 10 ilginç gerçek!
Kızartması, püresi ya da haşlaması… Patates her haliyle damaklarımızı şenlendiriyor. Ancak bu çok sevilen sebze, düşündüğünüzden daha ilginç özelliklere sahip. Dünyanın dört bir yanında tüketilen patates hakkında öğrenmeye hazır olduğunuz 10 şaşırtıcı bilgiye göz atalım!
1. PATATES ASLINDA GÜNEY AMERİKA'DAN GELMEKTEDİR.
Dünyanın dört bir yanındaki pek çok insan bu inanılmaz derecede çok yönlü yumrunun kaynağını yanlışlıkla İrlanda olarak tanımlar. İrlanda, patatesin uluslararası üne kavuşmasına yardımcı olmuş olsa da, ülkenin ilgisi burada sona ermektedir.
Patates aslında Bolivya'nın kuzeybatısı ve Peru'nun güneyini kapsayan bir bölgede yabani bir bitkiden evcilleştirilmiştir. İspanya'nın 1600'lerde Amerika'yı fethine kadar dünyanın geri kalanı tarafından tamamen bilinmiyordu.
İspanyol fatihler tarafından 16. yüzyılın sonlarında Avrupa'ya geri getirilmiş ve başlangıçta biraz tereddütle karşılanmıştır.
2. İNSANLAR EN AZ 7.000 YILDIR PATATES YETİŞTİRİYOR!
Daha önce de belirtildiği gibi, patates Bolivya ve Peru'nun bazı bölgelerinde evcilleştirilmiştir. Bunun MÖ 8.000 ila 5.000 yılları arasında bir yerde gerçekleştiğini bilsek de, ilk arkeolojik kanıtlar çok daha sonrasına aittir.
3. YAKLAŞIK 4.000 FARKLI PATATES TÜRÜ VAR!
Bu liste, 1600'lerde Avrupa'ya getirilenlere çok benzeyen Güney Amerika'da yetiştirilen çok çeşitli patatesleri içermektedir. Listenin geri kalanı, o zamandan bu yana geçen 400 yıl içinde geliştirilen tüm farklı patates çeşitlerini içermektedir.
Binlerce farklı patates olmasına rağmen, genellikle bir bölgede sadece bir avuç patates bulunur. Örneğin İngiltere'de, daha büyük ticari ölçekte daha yaygın olarak bulunan sadece 80 kadar farklı patates vardır.
4. FARKLI PATATESLER FARKLI YEMEKLER İÇİN İYİDİR.
Tüm patateslerin eşit doğmadığını söyleyen insanlar, patatesleri nasıl doğru kullanacaklarını bilmiyorlar. Mesele şu ki, her patates çeşidi diğer şeylerin yanı sıra farklı miktarda nişastaya sahiptir.
Russet gibi daha yüksek nişasta seviyesine sahip patatesler daha unlu olarak tanımlanır ve patates kızartması veya mücver şeklinde kızartılmaya veya fırında pişirilmeye daha uygundur. Patateslerdeki düşük nişasta seviyeleri onlara mumsu bir his verir, bu da onları salatalarda ve güveçlerde bütün olarak yemek için çok daha uygun hale getirir.
5. PATATESLER TÜTÜN İLE AYNI AİLEYE AİTTİR.
Çoğu insan patatesin tütün ve ölümcül patlıcangiller ile aynı familyaya ait olduğunu duysa şaşırır. Solanaceae familyasının çok çok geniş olduğu ve akraba olduğunu düşünmeyeceğimiz birçok bitkiyi içerdiği ortaya çıktı.
6. YEŞERMİŞ BİR PATATESİ YEMEMELİSİNİZ!
Yine de yeşil kısımlar sizin için mutlaka kötü değildir. Bir patates yeşillendiğinde, bu sadece depolama sırasında biraz fazla güneşe maruz kaldığı anlamına gelir. Patates daha sonra bu güneş ışığını klorofile dönüştürür (bitkileri yeşil yapan kimyasal budur).
Eğer bir patates birkaç yeşil leke geliştirmişse, bu aynı zamanda solanin adı verilen bir nörotoksin üreterek kendini aç hayvanlardan korumaya çalıştığının da bir işaretidir.
Yine de bu, bir ya da iki yeşil nokta geliştirmiş bir patatesi mutlaka atmanız gerektiği anlamına gelmez. Küçük lekeler soyulabilir veya kesilebilir, ancak bundan daha fazlası varsa muhtemelen patatesi atmalısınız.
7. DOĞRU KOŞULLARDA PATATESLER BİR YILA KADAR SAKLANABİLİR!
Yine de evde bu kadar uzun süre dayanmalarını beklemeyin. Patatesleri bu kadar uzun süre saklamak için oldukça ince ayarlanmış bazı ekipmanlar ve ticari bir depo gerekir.
Bu uzun ömür, patateslerin 4 °C soğukta tutulmasıyla elde edilir. Bununla birlikte, patatesler öylece buzdolabına atılmıyor! İlk olarak, çürümeyi önlemek için patateslerin düzgün bir şekilde kurumasına izin verilmesi gerekir. Daha sonra, yukarıda belirtilen sıcaklığa inmeden önce patateslerdeki kesiklerin düzgün bir şekilde kapanmasını sağlamak için uzun bir süre boyunca yavaşça soğutulurlar.
8. İNKALARIN PATATESLERİ İÇİN BİRDEN FAZLA KULLANIM ALANI VARDI
Bugünlerde patatesle yaptığımız tek şey onları yemek ve dürüst olmak gerekirse onlarla yapmayı düşündüğümüz tek şey de bu. İnkaların patatesle çok daha yakın bir ilişkisi vardı ve onları çeşitli fiziksel rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanıyorlardı.
Diş ağrısı için tipik bir tedavi, yanınızda bir tane taşımaktı. Eğer kaslarınız ya da kemikleriniz ağrıyorsa, bunun çaresi haşlanmış patateslerden arta kalan et suyunu sürmekti.
9. PATATESLER TATLI PATATESLERLE AKRABA DEĞİLDİR
İki sebze arasındaki tek bağlantı, toprak altında yetişen nişastalı sebzeler olmalarıdır. Patates yumru kök iken, tatlı patates aslında tatlı patates bitkisinin genişlemiş kökleridir.
10. PATATES UZAYDA YETİŞTİRİLEN İLK SEBZEDİR!
Wisconsin Üniversitesi, 1995 yılında tarımsal alanda dünyada bir ilk olan bu çalışmayı gerçekleştirmek için NASA ile birlikte çalıştı. Bu olağanüstü başarının arkasındaki ekip, bir patates bitkisinden kırpıntılar aldı ve bunların yarısını Columbia uzay mekiğiyle uzaya gönderdi.
Diğer yarısı ise uzayda yetişen patatesler ile dünyada yetişen patatesler arasındaki farkı görmek için kontrol amaçlı olarak dünyada kaldı. Deney büyük bir başarıyla sonuçlandı ve iki denek arasında gözle görülür hiçbir fark yoktu!
Kaynak: The Facts Site