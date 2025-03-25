Kızılay'dan fitre bilgilendirmesi

Bu yıl belirlenen fitre tutarı 180 TL olarak açıklandı. Fitreler Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine doğrudan verebileceği gibi, yardım kuruluşları aracılığıyla da ulaştırılabiliyor.

Hane halkına göre hazırlanan gıda yardımları için belirledikleri miktarda Kızılay üzerinden bağış yapılabiliyor. Gönüllüler, fitre ve fidyesini tüm operatörlerden Ramazan’a özel kullanıma sunulan 1877 numaralı kısa mesaj hattına FITRE, FIDYE, İFTAR veya SAHUR yazarak attığı her mesaj için 180 TL’lik bağış yapabiliyor.

Bağışlar, kizilay.org.tr internet sitesi üzerinden, tüm bankalardan, mobil bankacılıktan, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 168 çağrı merkezi aranarak da Kızılay’a bağış yapılarak yardımlar ulaştırılabiliyor. Ayrıca Kızılay kolay bağış uygulamasından da bağış yapılabiliyor.