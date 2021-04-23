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Kızılay stoklarda yaşanan azalma üzerine vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu

Türk Kızılay, ramazan ve salgın dolayısıyla stoklarda yaşanan azalma üzerine vatandaşların, kendilerine en yakın kan merkezine giderek bağışta bulunmalarını istedi

Kızılay stoklarda yaşanan azalma üzerine vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu
AA

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) gündelik hayat akışını yavaşlatmasına rağmen kan ve immün plazma ihtiyacının devam ettiği belirtildi.

Ramazanda kan ve plazma bağışındaki azalma üzerine vatandaşlara çağrıda bulunulan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler ve hafta sonunda bağışçıların kısıtlamalardan muaf olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışının önemini vurgulayarak, "Kan, laboratuvarlarda yapılamayan bir doku. Ancak insan insana verirse şifa olabiliyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Özellikle küresel pandemi ve ramazanın etkisiyle azalan kan bağışlarımız ve ulusal kan stoklarımız alarm veriyor ve ulusal anlamda bir seferberlik çağrısı gerektiriyor. Ramazan ayında mesai saatlerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarladık. 1 ünite kan verdiğinizde 3 kişiye can oluyorsunuz, doğaya da bir fidan dikmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA 1099 ÜNİTE İMMÜN PLAZMA STOKU BULUNUYOR"

Açıklamada, bağışta bulunmak isteyenlerin, Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden kendilerine en yakın kan merkezini öğrenebilecekleri gibi randevu da oluşturabilecekleri anımsatıldı.

Acil kan bekleyen hastaların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerini dikkate alarak düzenleme yapıldığı, hafta sonları ve akşam saat 7'den sonrası için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bağışçıların kan merkezlerine gelerek 15 dakika içerisinde kan verme işlemini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle immün plazma ihtiyacının da fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yalnızca 1099 ünite immün plazma stoku bulunduğu kaydedildi.

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